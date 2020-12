Foto : Crimesite.nl

De Curaçaose drugshandelaar Stanley “Kai” Esser is op 1 december op 77-jarige leeftijd in Nederland overleden. Dat meldt Crimesite.nl.

Esser was volgens de site een van de allereerste generaties grote hasjhandelaren in Nederland. De in Willemstad op Curaçao geboren Esser groeide uit tot de voorloper van Klaas Bruinsma met wie hij ook wel zaken deed.

In 1989 had hij een strafblad met twaalf veroordelingen. Esser was met pensioen en kwam daardoor nauwelijks nog voor in politiedossiers.

