Dubbele pech voor vader en zoon bij politiecontrole

Foto – Èxtra

Willemstad – Dubbele pech voor papa en zoon tijdens een politiecontrole gisteravond. De Èxtra schrijft erover. De zoon reed in zijn eentje en kreeg een stopteken van de politie.

Zijn papieren bleken niet in orde en ook had hij geen rijbewijs bij zich. De auto werd in beslag genomen, waarop de zoon zijn vader belde om terug naar huis te kunnen. Dat had hij beter niet kunnen doen, want na aankomst bleek ook papa zijn papieren niet in orde te hebben. Zijn auto kon hij laten staan. Hoe de twee naar huis zijn gekomen is niet bekend.

