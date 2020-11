DUO biedt online contact aan voor de eilanden

11 Gedeeld

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) biedt vanaf eind november tot 1 februari extra online contactmogelijkheden aan voor de eilanden.

Reden is corona. Normaal bezoekt DUO geregeld de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk om voorlichting te geven aan toekomstige studenten en om in gesprek te gaan met oud-studenten die vragen hebben over hun studieschuld. Helaas is dit door Corona nu niet mogelijk.

Webinars

DUO publiceert in november twee webinars om een antwoord te geven op de belangrijkste vragen die spelen.

Oud-studenten die hun studieschuld moeten terugbetalen, krijgen vanaf woensdag 18 november onder andere inzicht in de mogelijkheden van lokaal terugbetalen en het aanvragen van de draagkrachtmeting.

Voor aankomende studenten is er vanaf 25 november een webinar beschikbaar over het aanvragen van studiefinanciering. Aanmelden voor de webinars is mogelijk via duo.nl/webinar.



Chat en videobellen

Als oud-studenten of aankomende studenten na het bekijken van de webinars meer informatie willen, kunnen ze vanaf 19 november tot 1 februari volgend jaar ook iedere donderdag, via een speciaal ingericht chatkanaal op duo.nl/antillen, vragen stellen aan DUO.

Daarnaast is er vanaf eind november op dinsdagen en vrijdagen de mogelijkheid om op afspraak via een videogesprek persoonlijk contact te hebben met een medewerker van het Caribisch team van DUO.

Maatwerk

Een eerder gepland bezoek van DUO in maart, ging door Corona op het laatste moment niet door. Oud-studenten met een betalingsachterstand, die toen in gesprek zouden gaan met DUO, hebben nu een persoonlijke uitnodiging gekregen voor een videogesprek.

Zij krijgen alsnog de kans om samen met een medewerker van DUO tot een oplossing te komen. Hierbij wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de oud-student en waar mogelijk maatwerk toegepast.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit, op het gebied van bekostiging van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van studieschulden en het beheer alsook de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer.

