Echtgenoot schiet op minnaar van zijn vrouw

WILLEMSTAD – Gisteravond heeft een man de minnaar van zijn vrouw neergeschoten. Dat gebeurde rond tien uur in de Kaya Tilin in Ser’i Kandela.

Het slachtoffer stond voor zijn huis toen de jaloerse echtgenoot hem in de buik schoot. Een ambulance ter plaatse verleende eerste hulp en wist hem stabiel te krijgen. Daarna is hij met spoed naar het CMC gebracht voor verder medische behandeling.

Op de plaats van het incident was de familie van het slachtoffer in alle staten en wilde de dader zelf gaan opsporen. Zijn naam is inmiddels bekend bij de politie, die nu naar hem op zoek is.