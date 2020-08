Eerste echte studiegids voor Caribische jongeren

5 Gedeeld

Auteur Marhainska Sakoetoe © Foto: Igon Welvaart, 2020

Marhainska Sakoetoe komt deze maand uit met een studiegids voor Caribische jongeren. Het heet Hulanda? Stò’i nèk! Vrij vertaald: Holland dat meen je niet. De auteur is zelf in 2007 naar Nederland gekomen om te studeren en inmiddels werkzaam in de jeugdzorg.

De studiegids geeft praktische tips hoe om te gaan met heimwee, depressie, tegenslagen en het creëren van een nieuwe routine. Het voornaamste doel is dat dit boek bijdraagt aan het succes van bursalen in Nederland.

Trouw publiceerde dat er volgens het CBS ruim 11.000 studenten in Nederland studeren uit de landen Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bijna de

helft van de jongeren op de zes eilanden vertrok tussen 2013 en 2017 naar Nederland. Twee derde deed dat voor een studie.

Moeite

Caribische studenten hebben meer moeite om het eerste jaar van hun opleiding door te komen en halen minder vaak een diploma. “ Dit zou niet zo hoeven te zijn, want velen zijn wel capabel. Helaas hebben ze vaak een vertekend beeld van Nederland.” stelt Marhainska Sakoetoe,

orthopedagoog en auteur van haar eerste boek Hulanda? Stòi’nèk! – een handleiding met realistische tips aangevuld met ervaringen van Caribische jongeren die reeds in Nederland studeren.

Met het boek Hulanda? Stòi’nèk! , vrij vertaald als Nederland? Dat meen je niet! , wil Sakoetoe een realistisch beeld schetsen voor studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. In het boek geeft ze tips voor de voorbereiding en het leven in Nederland, deelt ze haar eigen ervaring en legt ze uit dat je intrinsiek gemotiveerd moet zijn voor dit nieuwe hoofdstuk in je leven. Het is de eerste keer dat er in het Papiaments een studiegids uit komt speciaal voor Caribische jongeren.

Realiteit

Sakoetoe, die zelf in 2007 besloot in Nederland pedagogiek te studeren, merkte dat veel jongeren vastlopen en met alleen de huidige voorlichtingen van overheidsinstanties hun keuzes niet altijd kunnen baseren op de realiteit.

“Verhuizen naar de andere kant van de wereld voor een studie is niet voor iedereen weggelegd. Het is ook de verantwoordelijkheid van de jongeren en ouders om zelf de teugels in handen te nemen en er wat van te maken,” vertelt Sakoetoe.

Het is een keuze met veel consequenties, waar je moet leren omgaan met heimwee, je eigen financiën en tegenslagen. Het zijn vaak problemen die, mede dankzij de grote cultuurverschillen tussen de Caraïben en Nederland, onzichtbaar blijven.

Ombudsman

De Nationale Ombudsman is in maart een onderzoek gestart naar de problemen waar studenten van de Caribisch eilanden tegenaan lopen tijdens of na hun studie in Nederland. Zij kregen hierover verschillende signalen van en over deze groep studenten.

Inmiddels is er een meldpunt geopend om ervaringen op te halen. Het onderzoek – dat in december gepubliceerd wordt – zal leiden tot aanbevelingen om de voorbereiding, het verblijf en de nazorg van de studenten te verbeteren.

Sakoetoe: “Heel fijn dat er op beleidsniveau stappen worden gezet om deze groep beter te begeleiden. Dat klinkt hoopvol. Het neemt niet weg dat de meeste studenten informatie en steun halen uit hun eigen netwerk. Ik

hoop met mijn boek het netwerk te versterken.”