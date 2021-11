Ex-corona patiënten met één vaccinatie komen Amerika niet in

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Reizen naar de Verenigde Staten is sinds gisteren weer toegestaan voor mensen die volledig gevaccineerd zijn en een negatieve PCR-test op zak hebben.

Maar mensen die corona hebben gehad en daardoor maar één prik op zak hebben, komen Amerika niet in. Tenzij die van Janssen is. Reizigers hoeven bij aankomst in de VS niet in quarantaine, maar ze moeten wel binnen drie dagen voor hun vlucht negatief getest zijn op het coronavirus.

Het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie, CDC, gaat luchtvaartmaatschappijen verplichten gegevens van internationale reizigers te delen voor bron- en contactonderzoek.

