Ezels veroorzaken problemen in het verkeer

Willemstad – Steeds vaker veroorzaken ezels problemen in het verkeer. Echte ezels dan, want afgelopen week ging het twee keer mis. Eerst in Buena Vista, daarna in Heintje Kool.

Ochtendkrant Èxtra meldt dat de ezel in Buena Vista de klap met een auto niet overleefde. In Heintje Kool wel, maar daar raakte de auto zwaar beschadigd. De vermoedelijke eigenaren van de ezels ontkenden tegenover de politie dat de dieren van hun waren. Ze zouden ze alleen maar verkopen in opdracht van.