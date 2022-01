Gedetineerde sticht brand in cel Bonaire

34 Gedeeld

KRALENDIJK – Een gedetineerde heeft gisteren in de vroege avond brand veroorzaakt in de isoleercel waarin hij zat opgesloten. De brand was snel onder controle en geblust.

De betreffende gedetineerde is voor medisch onderzoek, per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Later op de avond ging een tweede brandalarm af op een andere afdeling. Maar dat bleek loos alarm.

Er is nog niet bekend hoe de gedetineerde in staat was om brand te stichten. De man zat in een isoleercel vanwege een geweldsincident op 3 januari, waarbij een gevangenbewaarder gewond raakte.

