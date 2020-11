Geen bezoekuur meer in CMC

167 Gedeeld

Willemstad – Vanaf vandaag mag je niet meer op bezoek bij het CMC. De maatregel is genomen vanwege de uitbraak van Covid in het ziekenhuis.

87 personeelsleden zijn besmet geraakt, van wie er 45 nu in isolatie zitten. De rest is inmiddels hersteld.

In bijzonder gevallen mag je nog wel op bezoek komen, bijvoorbeeld bij bevalling, overlijden of als iemand in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

Lees ook: