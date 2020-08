Gerstenbluth; “hoofd koelhouden, geen reden voor paniek”

118 Gedeeld

Willemstad – Epidemioloog Izzy Gerstenbluth heeft vandaag weer een zeer uitgebreide uitleg gegeven over de huidge situatie wat betreft het coronavirus op Curaçao.

Hij geeft aan dat er bij de twee nieuwe gevallen geen link is met de eerdere lokale besmetting deze week. Daarom kan het virus zich snel gaan verspreiden. Het is daarom belangrijk dat iedereen de huidige maatregelen opvolgt voordat we in een nieuwe fase belanden waar zwaardere maatregelen nodig zijn.

“Houd het hoofd koel, zaai geen paniek. Samen hebben we het onder controle, je hoeft niet bang te zijn.” Aldus Gerstenbluth.

De verhalen dat er iemand besmet is met een kind op school kloppen niet. Dat scholen gaan desinfecteren is prima, het mag maar is niet nodig. Verspreiding gaat via de mond.

Alle besmette mensen zijn in quarantaine en ook de mensen die uit het contactonderzoek naar voren zijn gekomen zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Zij zijn tot nu toe negatief getest. Het kan zijn dat zij nog positief getest worden, maar dat weten we nog niet, daarom moeten deze mensen thuis in quarantaine.

Afdeling gezondheidszorg gaat 14 dagen monitoren en als deze mensen geen symptomen hebben en negatief testen is de quarantaine klaar.

Er zijn nu 2 clusters bekend met lokale besmettingen, daarom moeten we alle bijeenkomsten waarbij veel mensen dicht bij elkaar komen vermijden. Let hier zelf op en wees slim zodat superspread events kunnen worden voorkomen op Curaçao.

