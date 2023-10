Gezocht: Vaders voor Theaterstuk ‘TATA’ 

WILLEMSTAD – Juersson Hermanus, een jonge danser geboren in Curaçao en werkzaam in Nederland, roept vaders uit Curaçao op om deel te nemen aan zijn theaterstuk ‘TATA’.

Dit project, een samenwerking met Teatro Bulabanda en Carrying Narratives, staat in het teken van de kracht van vaders in Curaçao en combineert theater, dans, muziek en poëzie.

In het stuk ‘TATA’ deelt Juersson zijn persoonlijke zoektocht naar zijn identiteit en de relatie met zijn vader. Het stuk is een vervolg op zijn eerdere werk ‘Tambú’, waarin Juersson zijn ervaringen als jongen uit Curaçao in Nederland verkende, met de tambú dans en muziek als belangrijk onderdeel van zijn reis.

In dit project zullen de deelnemende vaders samenwerken aan een presentatie onder begeleiding van vier professionals.

Vaders die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen meer informatie krijgen tijdens de informatieavond op donderdag 9 november om 19.00 uur in Casa Moderna in Punda.