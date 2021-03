Glas-in-lood-ramen Sint-Thomascollege gered

14 Gedeeld

De verwijderde panelen worden veilig verpakt in houten kratten (foto Gerda Gehlen)

De kleurrijke glas-in-lood-ramen van het oude St. Thomas College naast het SEHOS zijn veiliggesteld. Er zitten nu houten platen in de gevelopeningen. Dat is gebeurd op initiatief van kunst- en erfgoedexpert Gerda Gehlen en in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Monumentenzorg Curaçao en Caribbean Maintenance Developers. Het gaat om in total elf glas-in-lood-ramen.

Het oude pand staat al jaren leeg en verkeert in slechte bouwkundige staat. De kostbare ramen lopen daardoor gevaar. Om deze ramen veilig te stellen voor de toekomst zijn ze op zorgvuldige wijze van binnenuit verwijderd en in houten kratten ingepakt. De kratten zijn vervoerd naar de opslag en worden daar onder toeziend oog van Stichting Monumentenzorg Curaçao bewaard tot het moment dat het St. Thomas College opgeknapt wordt.

Geschiedenis

Het ‘oude’ St. Thomas College dateert uit het eind van de 19e-eeuw en was een jongensschool van de fraters van Tilburg. De glas-in-lood-ramen tonen afbeeldingen van katholieke symbolen en heiligen, waaronder de patroonheilige van het college, Sint Thomas van Aquino.

De school verhuisde op een gegeven moment naar het nieuwe gebouw aan het L.B. Smithplein. Het ‘oude’ St. Thomas college heeft nog enige tijd andere functies gehad, zoals het huisvesten van de IFE, de Kunstacademie en de Rechtshogeschool. Sinds eind 20ste eeuw staat het gebouw leeg en is het verval ingetreden.

Het verwijderen van een van de glas-in-loodramen (foto Hester Jonkhout)

Te pletter

In de voormalige kapel zijn de kozijnen waarin de glas-in-loodramen waren geplaatst zodanig vergaan dat het glas te pletter dreigde te vallen. Uit een aantal ramen, met name uit het grootste raam in het midden van de voorgevel, was reeds een heel paneel met glas-in-lood naar beneden gevallen.

Het is niet bekend wanneer het monumentale pand gerestaureerd zal worden, maar wanneer dit moment aanbreekt zullen de gerestaureerde panelen hun plek weer innemen in het pand om nog generaties hun stempel te drukken op de bijzondere sfeer in het gebouw.