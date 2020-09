‘GreenTown kan van start’

De GreenTown Development Company is klaar om van start te gaan met de realisatie van GreenTown op het Isla terrein. Dat meldt de organisatie in een persverklaring. Met het project worden volgens GreenTown tweeduizend banen gecreëerd en veertig miljoen gulden per jaar aan overheidsinkomen gegenereerd.

Samenwerking met de overheid, de vakbonden, de eigenaar van de raffinaderij (RdK) en ondernemers op Curaçao is hiervoor cruciaal, zo staat te lezen. GreenTown roept daarom alle partijen op om haar schouders onder het project te zetten en samen te gaan werken.

“Indien we Curaçao door de huidige crisis willen leiden dan zullen we nu in actie moeten komen en gaan samenwerken”, aldus Sven Rusticus, mede-oprichter van GreenTown.

Uniek

“We hebben een uniek project, een unieke ligging en een unieke kans, waarmee duizenden banen en miljoenen guldens aan inkomsten worden gegenereerd die direct ten gunste van de begroting van Curaçao komen. Hiermee wordt Curaçao minder afhankelijk en kunnen ambtenarensalarissen worden betaald.”

Curaçao ligt buiten het orkaangebied en is gezegend met één van de mooiste en beschermde natuurlijke havens ter wereld, schrijft de organisatie.

“Deze combinatie biedt een enorme economische potentie. Met

GreenTown wordt deze potentie benut. GreenTown zal de nieuwe duurzame economisch motor van Curaçao zijn, waarbij banen worden gegenereerd in vijf economische sectoren”, aldus Rusticus.

Perspectief

Marc Arnold, voormalig hoofd Koninkrijksrelaties op Sint Maarten en mede-oprichter van de GreenTown Development Company stelt dat op dag één van GreenTown direct driehonderd mensen nodig zijn en na twee jaar zijn er zeshonderd banen.

“Daarmee is GreenTown een deel van de oplossing voor de werkloosheid op het eiland. Daarnaast zal de positie van Curaçao in het Koninkrijk worden verbeterd. GreenTown biedt een perspectief voor een duurzame toekomst die de samenwerking binnen het Koninkrijk stimuleert”, aldus Arnold.

Meedenken

Ronald van Sluisveld, metaal en scheepsbouw ondernemer in Nederland en Curaçao en mede-oprichter van de GreenTown Development Company zegt dat GreenTown grote kansen creëert en iedereen is uitgenodigd om mee te denken en mee te doen.

“GreenTown streeft naar verbinding en samenwerking met alle betrokken nu het land getroffen wordt door de Coronacrisis. We gaan met GreenTown onze economie diversifiëren en zullen daarmee beter bestand zijn tegen toekomstig economische tegenslagen.”

Bullenbaai

GreenTown is van plan de terreinen van de Isla raffinaderij en het asfaltmeer te transformeren en de olie-industrie op Curaçao te versterken door de olietank terminal op Bullenbaai te moderniseren en geschikt te maken voor de opslag en verwerking van Liquified Natural Gas (LNG).

Voor deze modernisering zegt GreenTown een ervaren partner te hebben. “In tegenstelling tot wat vele mensen denken, zal binnen GreenTown de olie-industrie dus niet verdwijnen maar juist gemoderniseerd worden”, zegt Rusticus.

“Daarmee biedt GreenTown baanperspectief aan vele mensen op Curaçao, waaronder medewerkers van de raffinaderij die onlangs hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen. Ook biedt GreenTown perspectief aan jonge Curaçaoënaars die in het buitenland een opleiding hebben gevolgd, daar nu nog verblijven, maar graag terug willen naar Curaçao om een bijdrage te leveren aan hun geboorteland. Voor deze jongeren zijn momenteel geen geschikte banen op Curaçao. Binnen GreenTown worden deze banen gecreëerd waarmee we hen terughalen.”

Investeerders

GreenTown wordt gesteund door de Europese Investeringsbank en kent investeerders uit de Verenigde Staten en Europa. De organisatie heeft daarnaast een uitgebreid netwerk van partners, ondernemers en ontwikkelaars die gaan investeren in Curaçao en daarmee een bijdrage

gaan leveren aan de groei van de economie en de werkgelegenheid op Curaçao, aldus de persverklaring.

Eén van de investeerders is Edgewater Resources gespecialiseerd in de ontwikkeling van jachthavens voor megajachten. Megajachten besteden gemiddeld per jaar twee miljoen dollar in hun thuishaven en bieden werk aan meer dan veertig mensen.