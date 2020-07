Grensconflict Sint-Maarten nog steeds niet opgelost

8 Gedeeld

Philipsburg – Er is voorlopig nog geen oplossing voor het grensconflict tussen Frankrijk en Nederland op Sint-Maarten. Dat schrijft de Nederlandse minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Het verschil van inzicht in Oyster Pond gaat over de vraag of de grens in het midden door het water loopt of langs de noordoever. Vooral een probleem voor een restaurant en een jachthaven die precies op de grens staan.

Vanwege de Coronacrisis is alles vertraagd, Frankrijk zegt meer tijd nodig te hebben voor technisch onderzoek.

