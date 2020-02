Grote verschillen in tarieven Curaçaose banken

33 Gedeeld

Curaçaose banken hanteren hun eigen tarieven voor verschillende bankproducten, waardoor er grote verschillen zijn in de hoogte van kosten, tarieven en rentes. Geen enkele bank is de goedkoopste.

Die conclusie is te lezen in een rapport opgesteld door onderzoeksbureau REQuest Research & Consultancy van Renske Pin. Zij voerde het onderzoek uit in opdracht van de concurrentiewaakhond Fair Trade Authority Curaçao en de consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó.

Negen banken deden mee met een online-enquête van 129 vragen, die betrekking hadden op de verschillende reguliere tarieven, kosten en rentepercentages verbonden aan zeven onderzochte producten.

Besparen

Consumenten kunnen geld besparen door de tarieven van banken te vergelijken bij het afnemen van een nieuw product of bij het overstappen naar een andere bank voor hetzelfde product. Maar vergelijken is niet eenvoudig. Informatie is niet altijd transparant en een op een vergelijkbaar. In het onderzoek is gekeken naar persoonlijke rekeningen, spaarrekeningen, spaar deposito’s, credit cards, geldkaarten, persoonlijke leningen en autoleningen.

Sommige banken brengen relatief lage transactiekosten in rekening, terwijl andere banken weer goedkopere overboekingsfaciliteiten hebben. Het hangt volgens het rapport dus van de persoonlijke omstandigheden van de klant af – het aantal transacties, het gebruik van online banking en gebruik van andere diensten – welke bank het goedkoopst is.

Download hier het complete onderzoeksrapport