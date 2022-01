Hato herstelt langzaam, december beste maand tot nu toe

17 Gedeeld

WILLEMSTAD – De internationale luchthaven van Curaçao herstelt langzaam sinds de heropening van de grenzen voor commerciële passagiersvervoer in juli 2020.

Bijna 350.000 passagiers werden in het laatste kwartaal van vorig jaar afgehandeld, een stijging van 19 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Het vliegverkeer in het vierde kwartaal steeg met 55 procent.

Gemeten naar passagiers nam Nederland bijna 60 procent van het vertrekkend verkeer voor rekening. Over heel 2021 was het aantal passagiersbewegingen ruim 830.000. Bijna 300.000 meer dan in 2020.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures