Historisch dieptepunt Nederlandse vakantiegangers

Willemstad – Het aantal Nederlanders op vakantie in het buitenland was in het tweede kwartaal van dit jaar historisch laag. April kende zelfs een daling van 98 procent ten opzichte van 2019. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het vakantieonderzoek.

Minder dan 400.000 Nederlanders gingen op vakantie die maand, in 2019 was dat nog drie miljoen. Nederlanders geven vier tot vijf keer zo veel geld uit aan buitenlandse vakanties dan aan binnenlandse vakanties.

