Hof van Justitie niet meer te vertrouwen omdat Hofpresident openlijk homo is

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Curaçao is niet meer te vertrouwen omdat de nieuwe Hof-president openlijk homo is. Dat stellen de dominees en pastoors die verenigd zijn in de associatie van christelijke voorgangers, de APK.

Het Hof zit al vol met activistische rechters die er hun eigen ideologie op na houden, waarmee de Staatsregeling wordt geherinterpreteerd. Volgens de kerkvoorgangers is er geen sprake van gelijke gevallen en daarom gelijke behandeling, zoals de rechter stelt. Want homoparen zijn anders dan heteroparen, een kind kan dat zien, aldus de kerkleiders.

