Honkballer Jurrangelo Cijntje is een van de meest fascinerende nieuwkomers in Amerika

STARKVILLE – Jurrangelo Cijntje is een van de meest fascinerende nieuwkomers in het universiteitshonkbal in de Verenigde Staten. Dat vindt althans de Washingtonpost. De eerstejaarsstudent van de staat Mississippi is een zeldzame tweehandige werper, de meest opvallende sinds Pat Venditte tussen 2015 en 2020 in 61 Major League-wedstrijden speelde.

Cijntje gooit al harder dan Venditte deed. Zijn fastball werd geklokt op 97 mph rechtshandig en 92 mph linkshandig toen hij afgelopen woensdag vier shutout-innings gooide en één hit tegen kreeg in een 14-3 overwinning op Louisiana-Monroe. Cijntje gooide in zijn eerste start zes strikeouts met zijn rechterarm en één met zijn linker.

“Hij is zo chill in alles wat hij doet”, zegt coach Chris Lemonis. “Hij verliet zijn land (Curaçao, red) en kwam naar Starkville, Mississippi. Niets houdt hem tegen. Hij is competatief, zal wel eens een hit tegen krijgen, maar je gaat een kind zien dat een stuk beter wordt.”

Cijntje zei in een recent verhaal voor de atletiekwebsite van MSU dat hij van nature linkshandig is. Hij werd geboren in Nederland, maar groeide op in Curaçao en begon met zijn rechterarm te gooien omdat hij zijn vader, catcher Mechangelo wilde imiteren. Die speelde professioneel in Nederland. Uiteindelijk werd zijn rechterarm sterker dan zijn linker. Hey Google, who can pitch with both hands?#HailState🐶 pic.twitter.com/6Qlw9K1inF— Mississippi State Baseball (@HailStateBB) February 23, 2023

Cijntje woonde bij zijn neef terwijl hij naar de middelbare school in Florida ging. De Milwaukee Brewers selecteerden hem vorig jaar als shortstop in de 18e ronde van de MLB amateur draft, maar Cijntje wilde het pitchen niet opgeven en ging in plaats daarvan naar de universiteit.

Cijntje gebruikt een speciaal gemaakte handschoen die aan beide handen wordt gedragen. De regels vereisen dat hij moet aangeven welke arm hij zal gebruiken om te werpen voordat de slagman verschijnt, en hij moet dezelfde arm gebruiken gedurende de hele slagbeurt.

"Het is waarschijnlijk het coolste wat er is", zegt catcher Ross Highfill over Cijntje's batterijmaatje. 'Het is een beetje raar om te proberen te wennen aan zijn links- en rechtshandigen. Je moet je van tevoren voorbereiden en veel van zijn bullpens vangen."