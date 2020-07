Hotels met quarantainegasten krijgen niet meteen betaald

54 Gedeeld

Willemstad – Hoteleigenaren met quarantainegasten zeggen dat CTB hun facturen niet betaald.

Een hotel in Piscadera zegt dat er onlangs twee groepen in het hotel geplaatst zijn, mensen uit Colombia en Venezuela. De groepen zijn gekomen en gegaan, maar de rekening ligt er nog steeds. De Curaçao Tourist Board zou die betalen, maar dat is nog niet gebeurd.

CTB zegt dat het afhankelijk is van de overheid hoe snel er betaald wordt. De belofte is om uiterlijk volgende week de rekeningen te voldoen.

