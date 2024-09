Economie IMF waarschuwt voor risico’s economische groei Curaçao Dick Drayer 19-09-2024 - 1 minuten leestijd

NEW YORK – De economie van Curaçao blijft zich krachtig herstellen van de coronacrisis, gedreven door een sterke toerismesector. Er wordt een groei van 4,5 procent verwacht in 2024. Toch waarschuwt het IMF voor structurele zwaktes, zoals de afhankelijkheid van toerisme en vergrijzing, die op de lange termijn problemen kunnen veroorzaken.

De groei van 4,5 procent wordt ondersteund door nieuwe luchtverbindingen en een uitbreiding van de hotelcapaciteit. De groei wordt ook ondersteund door fiscale expansie. Toch waarschuwt het IMF dat deze groei op de lange termijn kan afvlakken. De toeristische sector begint verzadigingspunten te bereiken, en andere sectoren blijven achter in investeringen en productiviteit. De inflatie, die in 2023 op 3,5 procent lag, daalt naar verwachting in 2024 licht naar 3,2 procent. Op de lange termijn stabiliseert de inflatie rond de twee procent.

Het IMF benadrukt Curaçao cruciale hervormingen moeten doorvoeren om haar economie duurzaam te laten groeien. “De groei van Curaçao is indrukwekkend, maar de economie moet diversifiëren om niet te afhankelijk te blijven van het toerisme,” stelt het rapport. Het fonds waarschuwt ook voor vergrijzing als een belangrijke uitdaging voor de sociale zekerheidssystemen van beide eilanden. “Hervormingen in de gezondheidszorg en pensioenfondsen zijn dringend nodig om toekomstige tekorten te voorkomen,” aldus het IMF.

157