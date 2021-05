Inspectie controleert 21 winkels en restaurants

4 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De Inspectie heeft een groot aantal restaurants een waarschuwing gegeven omdat zij zich niet aan de coronaregels houden. 21 zaken kregen een bezoekje.

In de meeste gevallen bleven mensen bij een restaurant hangen tijdens en na hun bestelling, alsof ze in een snèk waren. En dat mag niet. Bij verschillende toko’s waren er teveel mensen in de winkel en een minimarkt op de Andres Belloweg liet klanten na sluitingstijd binnen. De eigenaar kreeg een boete.