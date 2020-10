Inspectie sluit restaurant in Buena Vista

Foto – Èxtra

Willemstad – De Inspectie was gisteren bij een restaurant in Buena Vista op zoek naar een illegale fruitautomaat, maar ontdekte al snel dat het er vies en smerig was.

Etenswaren lagen in open bakjes buiten de koeling en in de koeling lag bedorven kip en garnaal. Los zonder verpakking. De keuken was buitengewoon smerig.

Daarop is het restaurant gesloten en verzegeld. Het mag weer open als de eigenaar de bezem haalt door zijn restaurant en de boel schoonmaakt.

