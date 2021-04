Intensive Care CMC is vol

42 Gedeeld

CMC heeft zeven covid-patiënten, die intensieve zorg nodig hebben, overgebracht naar het Horacio Oduber Hospital op Aruba. Dat is nodig omdat de ic-capaciteit op het CMC vol is. 129 covid-patiënten liggen in totaal in het ziekenhuis van wie 45 op de intensive care.

Eén patiënt overleed vandaag in het ziekenhuis van Curaçao aan de gevolgen van het coronavirus op Curaçao. Het totaal aantal mensen dat is overleden aan het virus is 63. Er zijn 272 mensen positief getest op een totaal van 1455 afgenomen testen. Een testratio derhalve van 18,6 procent.

Het totaal aantal actieve cases is nu 4712.