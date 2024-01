Introductie Caribische gulden toch in 2025

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De Caribische gulden wordt toch op 31 maart 2025 geïntroduceerd. De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) verontschuldigt zich voor de verwarring die is ontstaan ten aanzien van de introductiedatum, als gevolg van de publicatie van het Jaarverslag 2022 op 29 december.

Het financieel verslag van 2022 was volgens de Bank al in juli 2023 afgerond en vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Destijds was de introductiedatum gesteld op de tweede helft van 2024. Maar de beoogde introductiedatum is tussentijds, in overleg met de commerciële banken, definitief verschoven naar 31 maart 2025. Omdat het Jaarverslag al was vastgesteld door de Raad van Commissarissen, was het niet mogelijk deze informatie in het verslag aan te passen.

De Vermogensgerechtigden, de ministers van Financiën van de twee landen hebben het Jaarverslag 2022 pas in december 2023 vastgesteld, waarna het rapport door de Centrale Bank op 29 december 2023, als zodanig, is gepubliceerd.