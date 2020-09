Inwoners eilanden mogen stemmen voor Tweede Kamer

Willemstad – Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Die is op 17 maart volgend jaar. Registreren is verplicht. Er zijn wel een aantal voorwaarden.

De belangrijkste is dat je een Nederlands paspoort hebt en niet staat ingeschreven in Nederland. Ook moet je minstens tien jaar in Nederland hebben gewoond. Tenzij je of je partner in Nederlandse Openbare Dienst werkt. Dan mag je je ook registreren. Uiteraard ben je 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.

