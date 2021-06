Jandino gunt gevangenen een tweede kans

Jandino in gesprek met ‘inmates’

Jandino Asporaat vindt dat gevangenen een tweede kans moeten krijgen, maar die moeten ze wel zelf benutten. Deze week bezocht hij de SDKK-gevangenis op Koraal Specht. De Curaçaose komiek uit Nederland kreeg een rondleiding en ging in gesprek met gedetineerden.

Asporaat bezocht de vrouwen- en de jongerenafdeling, maar ook de werkafdeling en heeft gesproken met personeel en leden van het managementteam van de gevangenis, waaronder directeur Urny Floran.

De komiek vertelde de gedetineerden dat zij over alle capaciteiten beschikken om de gevangenis te verlaten en een beter mens te worden, ondanks het feit dat ze in het verleden de fout in zijn gegaan.

Asporaat wees de gevangenen erop om gebruik te maken van de kans om te leren en hun manier van denken en handelen te veranderen en vertelde dat hij zelf in een arme familie in Buena Vista is opgegroeid en dat hij dankzij zijn talent nu zo succesvol is.