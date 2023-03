Jesmelys Zink-Angelista is Reina Seú 2023

WILLEMSTAD – Jesmelys Zink-Angelista is afgelopen zaterdagavond gekroond tot de koningin van de Seú 2023. Vijf kandidaten streden in de expositiezaal van WTC om de hoogste titel.

Tijdens de verkiezing werd ook hulde gebracht aan de twee iconen van Seu, Jessy Waal en Glenn Thomas, aan wie de viering van de editie dit jaar is gewijd.

Zowel de regering van Curaçao als de Seú Cultural Foundation Curaçao hebben een erkenning uitgereikt in de vorm van een plaquette. Glenn Thomas wordt geëerd omdat hij een onderzoeker en historicus is met een speciaal talent om de Curaçaose cultuur via de media aan het volk over te dragen.

Na de presentatie van de kandidaten presenteerde de jury de resultaten. Jesmelys Zink-was volgens de jury zonder twijfel de grote winnaar, die alle andere overtrof. Haar outfit kreeg de prijs voor meest creatieve en impactvolle outfit van 2023.