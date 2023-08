Jong Holland uitgeschakeld in Caribbean Shields toernooi

ST. KITTS — Het voetbalteam van Jong Holland, kampioen van de FFK-competitie in de eerste divisie, is uitgeschakeld in de editie van 2023 van de “Concacaf Caribbean Club Shield”, een toernooi dat momenteel plaatsvindt in St. Kitts.

Het Curaçaose kampioensteam maakte deel uit van groep A van het evenement. Na het spelen van drie wedstrijden, stond Jong Holland op de tweede plaats in hun groep. Dat betekent dat ze zijn uitgeschakeld.

Bij dit toernooi gaan alleen de nummer 1-teams van de vier groepen door naar de halve finales, waarbij ze strijden om een plek in de grote finale.

Gisteren stond Jong Holland tegenover het team van Puerto Rico, vertegenwoordigd door Metropolitan FA, in een wedstrijd die plaatsvond op het Warner Park Football Stadium.

Dit waren de twee teams die eerder de andere twee teams in hun groep hadden verslagen, waardoor de beslissing in deze wedstrijd lag.

Helaas voor Jong Holland werd er verloren met 2-0. Het eerste doelpunt kwam voort uit een vrije trap die Soriano wist te benutten zonder dat de verdediging van Jong Holland er aan te pas kwam.

In de tweede helft werd Thom Derks uit het veld gestuurd, waardoor Jong Holland het laatste deel van de wedstrijd met een speler minder moest spelen. In blessuretijd scoorde Ramos het winnende doelpunt voor het Puerto Ricaanse team.

Met dit resultaat heeft het team uit Puerto Rico zich gekwalificeerd met drie overwinningen uit drie groepswedstrijden, zonder tegendoelpunten te incasseren.

Jong Holland begon de wedstrijd met Bonifacio in het doel. In de verdediging stonden Betorina, Kentz, Tomsjansen en Pantophlet. Op het middenveld waren Bernardus, Anastatia en Baptiste actief. In de aanval begonnen Roosje, Rosa en Derks.