Karel Doorman terug naar Nederland

Willemstad – De Zr.Ms. Karel Doorman vertrekt op 15 juni vanuit het Caribisch gebied terug naar Nederland. Het schip leverde sinds eind april ondersteuning aan in de vorm van transport, maritieme grensbewaking en openbare ordemaatregelen.

Omdat uit de cijfers blijkt dat de uitbraak van Covid-19 op de eilanden onder controle is, is het marineschip niet langer nodig in het gebied en komt het op 26 juni weer aan in Den Helder.

