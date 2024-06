Kunst Kleurrijke expositie van Clemens Briels in Zanolino Art Gallery Redactie 06-06-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op woensdag 12 juni opent de overzichtstentoonstelling Images from unknown sources van de Nederlandse kunstenaar Clemens Briels in de Zanolino Art Gallery. De expositie biedt een selectie van het kleurrijke oeuvre van Briels, die sinds kort zijn tijd verdeelt tussen Europa en Curaçao. De opening vindt plaats om 18.30 uur, met een openingswoord door Urvin Donaten Rooi.

Clemens Briels staat bekend als een hyperactieve doener en denker. Zijn werk is vaak geïnspireerd door muziek, actualiteiten, en citaten uit boeken en films. Ingenie Dammers van Zanolino Art Gallery legt uit: “Hij haalt zijn inspiratie uit de simpele dingen om hem heen, kortom het dagelijkse leven.”

Briels’ werk wordt gekenmerkt door zijn unieke visie op het leven, die hij ‘antipodisme’ noemt. Hij gelooft dat elk bestaan een direct tegengesteld bestaan heeft. Deze filosofie vertaalt hij naar zijn schilderijen, die opvallen door hun felle kleuren en originele symboliek. “Elk mens is op zoek naar zijn eigen antipode,” zegt Briels. “Ik doe het door spontaan uitdrukking te geven aan mijn eigen hersenspinsels en fantasie.”

Clemens Briels bij de Zanolino Art Gallery

Curaçao

Naast schilderijen heeft Briels ook gewerkt aan ontwerpen voor meubels, stoffen en vazen. Zijn werk heeft internationale erkenning gekregen met tentoonstellingen in steden als Miami, New York, Stockholm en Kuala Lumpur. Galeriehouder Giovani Zanolino benadrukt Briels’ verbondenheid met Curaçao als reden voor de expositie. “Clemens heeft hier eerder geëxposeerd en woont nu deels op het eiland.”

De tentoonstelling past binnen het streven van Zanolino Art Gallery om de kunstcultuur op Curaçao te bevorderen. De expressieve schilderijen van Briels zijn geworteld in de Europese kunstgeschiedenis, maar hebben ook een unieke, moderne twist. “Ik vind het wel bijzonder dat hij zo Zuid-Amerikaans schildert, gezien zijn achtergrond,” zegt Ingenie Dammers. “Of uit een ander leven? De bezoeker mag het zeggen!”

Briels

Clemens Briels werd in 1946 geboren in Son, Nederland. Hij begon zijn carrière als artdirector in de reclamewereld, maar koos op 45-jarige leeftijd definitief voor het kunstenaarschap. In 1994 ontving hij de prestigieuze internationale Award van de Simpson Paper Company uit San Francisco. Voor de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City maakte hij het officiële schilderij.

Images from unknown sources is te zien van 12 juni tot en met 2 augustus bij Zanolino Art Gallery, Pietermaai 33. De galerie is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Voor openingstijden, bezoek www.zanolinogallery.com.