Klimaattop Egypte: Curaçao en Aruba tekenen Nederlands initiatief voor meer schone vrachtwagens

Sharm-el-Sheikh – Tien nieuwe landen scharen zich achter een Nederlands initiatief voor schoon zwaar wegverkeer. Het gaat om Aruba, Curaçao, Oekraïne, de Verenigde Staten, België, Ierland, de Dominicaanse Republiek, Kroatië, Liechtenstein en Litouwen.

Curaçao en Aruba zetten vandaag op de klimaattop in Egypte hun handtekening onder de ambitie dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen in hun land rijden zonder uitlaatgassen. Bijvoorbeeld elektrisch of op waterstof.

Het is een volgende stap op weg naar volledig schoon en uitstootvrij wegvervoer in 2050. Het totaal aantal landen dat heeft getekend, staat nu op 26.