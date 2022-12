Koele nachten komende dagen op Curaçao

WILLEMSTAD – Het is je misschien al opgevallen, de nachttemperaturen zijn koeler geweest in de regio en zijn vannacht gedaald tot lokaal 21 graden Celsius over gebieden als Klein Kwartier, Soto en Santa Maria, meldt het Caribbean Weather Center vandaag.

Dit komt door een massa koudere lucht die het Caribisch gebied heeft bereikt met een noordoostelijke stroming in combinatie met weinig wind en een heldere hemel. Aankomende nacht worden dezelfde omstandigheden verwacht, dus vanavond en misschien ook morgenavond wordt weer een frisse nacht verwacht in de regio.

Naar verwachting zal het de komende dagen over het algemeen droog en zonnig zijn. Toch is de kans op een lokale bui vandaag en morgen niet helemaal uitgesloten. Tegen woensdag is de kans op een lokale bui of twee iets groter. In feite wordt dit over het algemeen de meest stabiele week in ruim een maand tijd.

Voor het laatste nieuws over het weer op de eilanden ga je naar Caribbean Weather Center