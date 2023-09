Koninklijke onderscheiding commissie heeft twee nieuwe leden

WILLEMSTAD – De Koninklijke Onderscheiding Commissie, beter bekend als de Komishon di Kondekorashon Real heeft twee nieuwe leden. Lusette Verboom is aangesteld als de nieuwe voorzitter van de commissie, terwijl Eithel Hato als lid is toegevoegd.

Elk jaar ontvangt een selecte groep individuen in onze gemeenschap de hoogste erkenning in de vorm van een Koninklijke Onderscheiding, en de commissie speelt een cruciale rol in dit proces door kandidaten te beoordelen en voor te dragen.

De huidige samenstelling van de Koninklijke Onderscheiding Commissie is per 1 augustus als volgt samengesteld: Lusette Verboom, Trevor Bakhuis, Maria Liberia Peters, Eithel Hato en Marisol Roosberg. Dennis Daal, die de afgelopen 2 jaar als voorzitter heeft gediend en met succes heeft bijgedragen aan de commissie, is teruggetreden.

Voordragen

De gelegenheid om een persoon voor te dragen staat open tot en met de tweede week van september, en de Curaçaose gemeenschap wordt aangemoedigd om mensen voor te dragen die op een of andere manier vrijwillig hebben bijgedragen aan de vooruitgang van de Curaçaose samenleving.

Kandidaten kunnen worden voorgedragen die gedurende een periode van minimaal 10 tot 15 jaar uitzonderlijk werk hebben verricht, hetzij als vrijwilliger, hetzij door buitengewone prestaties buiten hun werk.

Categorieën

Er zijn verschillende categorieën van Koninklijke Onderscheidingen, waarvan de Orde van Oranje Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw de meest voorkomende zijn. Binnen deze categorieën zijn er verschillende rangen, zoals Lid, Ridder, Officier, en meer. De toekenning is gebaseerd op uitzonderlijke en buitengewone bijdragen aan de samenleving.

Iedereen kan een kandidaat voordragen en zo bijdragen aan de erkenning die ze verdienen op het niveau van het Koninkrijk der Nederlanden. Voor nominaties kunnen bezoekers terecht op de website government.cw/kondekorashonreal, waar ze het formulier kunnen downloaden en invullen, en dit kunnen indienen bij het Information Desk op Saliña. Samen met het formulier moeten enkele belangrijke documenten worden ingediend, zoals contactgegevens van de genomineerde, details over hun vrijwilligerswerk en getuigenissen van twee andere mensen.