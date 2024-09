Nieuws uit Nederland Koninkrijk speelt belangrijke rol VN-top over toekomstige generaties Dick Drayer 22-09-2024 - 3 minuten leestijd

NEW YORK – Het Koninkrijk der Nederlanden heeft samen met Jamaica een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van de Declaration on Future Generations, die ervoor moet zorgen dat de belangen van toekomstige generaties worden meegenomen in de beslissingen van vandaag. Dit initiatief is gericht op een leefbare toekomst voor Caribische kinderen en kleinkinderen.

Tijdens de United Nations Summit of the Future, die dit weekend in New York plaatsvond, werd het zogenoemde Pact for the Future aangenomen in aanwezigheid van premier Evelyn Wever-Croes van Aruba en demissionair premier Luc Mercelina van Sint Maarten. Het pact is een actiegericht akkoord met hoofdstukken over duurzame ontwikkeling, internationale vrede en veiligheid, wetenschap, technologie en innovatie, jeugd en toekomstige generaties, en de transformatie van mondiale governance.

Het conceptpact dat momenteel wordt onderhandeld, heeft het potentieel om een multilateraal systeem te bevorderen dat aansluit bij de realiteiten van vandaag en resultaten levert voor iedereen, overal ter wereld. Om de lidstaten te ondersteunen, heeft de secretaris-generaal van de VN voorstellen gedaan in elf beleidsdocumenten, die de ideeën uit het Our Common Agenda-rapport verder uitwerken.

Veel van deze voorstellen worden overwogen in de onderhandelingen, die worden gecofaciliteerd door Namibië en Duitsland (voor het pact), Zambia en Zweden (voor digitale samenwerking) en Jamaica en Nederland (voor toekomstige generaties). Het Pact for the Future en de bijbehorende verklaringen, waaronder de Declaration on Future Generations, moeten bijdragen aan het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het beschermen van de belangen van toekomstige generaties.

Jeugd en Toekomst

Om de belangen van jongeren en toekomstige generaties beter te waarborgen, zijn verschillende praktische oplossingen ontwikkeld. Een belangrijk beginpunt is het opstellen van een wereldwijde standaard voor betekenisvolle betrokkenheid van jongeren. Dit houdt in dat jongeren actief worden betrokken bij alle intergouvernementele mechanismen en processen van de Verenigde Naties, met de verplichting om hun stem te horen.

Daarnaast wordt voorgesteld om een systeem in te voeren waarmee de betrokkenheid van jongeren gemonitord en gevolgd kan worden. Het ontwikkelen van specifieke richtlijnen en protocollen om jonge mensen te beschermen is een andere belangrijke stap in dit proces.

Om initiatieven gericht op jongeren te ondersteunen, zou er een wereldwijd investeringsplatform voor jeugdprojecten moeten komen, mogelijk gefinancierd door extra begrotingsmiddelen. Op nationaal niveau wordt geadviseerd om jongerenraadplegingsorganen op te richten, zodat jongeren lokaal ook hun stem kunnen laten horen.

Een van de belangrijkste initiatieven is de goedkeuring van een Verklaring voor Toekomstige Generaties, waarmee lange termijn planning en het gebruik van wetenschap en data centraal komen te staan in beleidsvorming. Het is cruciaal dat binnen het gehele VN-systeem een cultuur wordt aangenomen die toekomstgericht is, en waarbij wetenschappelijke kennis de basis vormt voor duurzame beslissingen.

Met deze stappen worden jongeren erkend als essentiële partners in het vormgeven van een betere toekomst voor iedereen.

