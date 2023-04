Kunstwerk van oude autobanden siert parkeerplaats bij batido-winkel ‘Coco Tropical’

WILLEMSTAD – Een bijzonder kunstwerk van gerecyclede autobanden siert nu de parkeerplaats tussen batido-winkel ‘Coco Tropical’ en ACU, dankzij een samenwerking en goedkeuring van de winkel. Het kleurrijke thee- en koffiekopje is ontworpen door Vento Creations en tot stand gekomen met de hulp van enkele kinderen van de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao.

Vento Creations zet zich wekelijks vrijwillig in om de kinderen van het instituut te begeleiden bij het creëren van kunst, zodat zij in de toekomst zelfstandig kunstwerken kunnen maken. Tijdens deze workshops ligt de focus niet alleen op het vervaardigen van kunst, maar ook op het verkennen van ideeën via het internet. Bovendien krijgen de kinderen inzicht in het verkopen van hun creaties, zodat ze uiteindelijk in staat zijn om zelf in hun levensonderhoud te voorzien.

Het plan is om meer van dergelijke kunstwerken te realiseren en deze op verschillende openbare locaties te plaatsen, om zo het eiland een vrolijker aanzicht te geven. Voor dit specifieke kunstwerk is de oranje kleur gekozen vanwege de naderende Koningsdag-viering. Er zijn tevens ideeën voor een “pos di deseo Korsou” (Curaçaose wensput) in de kleuren van de nationale vlag. Om op de hoogte te blijven van toekomstige projecten, kunnen belangstellenden de pagina van Vento Creations volgen.