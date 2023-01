Kustwacht Curaçao controleert ‘charterboot’ bij vissershaven

WILLEMSTAD – De Kustwacht heeft gisteren een boot door Citro naar de visserhaven van Caracasbaai laten slepen, die even daarvoor in moeilijkheden was gekomen. Het vermoeden bestond dat de boot illegaal charters uitvoerde zonder over de benodigde papieren te beschikken.

Na aankomst bij Caracasbaai is de kapitein ondervraagd en zijn alle scheepspapieren gecontroleerd. Zogenaamde ‘çharterboten’ moeten als zodanig ingeschreven staan. Wat de uitkomst van de controle was, vermeldt de Kustwacht niet.

De Kustwacht gaat de komende tijd dit soort controles samen met Stichting Belasting Accountsbureau en de Haven en Veiligheid Inspectie uitvoeren. Morgen bij Fuikdag wordt er extra gecontroleerd.