Consumenten Levensonderhoud op Curaçao flink duurder dan vorig jaar Dick Drayer 17-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De kosten van levensonderhoud op Curaçao zijn in augustus 2024 aanzienlijk gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De consumentenprijzen zijn in augustus gemiddeld met 3,3 procent gestegen ten opzichte van augustus 2023. Deze prijsstijging betekent dat inwoners van Curaçao flink meer moeten betalen voor hun dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen, huur en energie, in vergelijking met een jaar geleden.

De consumentenprijsindex (CPI), die de gemiddelde prijsveranderingen meet van producten en diensten die huishoudens gebruiken, geeft een beeld van de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud. De stijging van 3,3 procent in augustus 2024 betekent dat de koopkracht van de inwoners verder onder druk staat.

Vooral in juli was er een forse prijsstijging te zien van 3,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, en ook in april, mei en juni stegen de prijzen gemiddeld met 2,8 procent. De oplopende inflatie laat duidelijk zien dat het leven op Curaçao in de loop van 2024 duurder is geworden.

Daling

Als we kijken naar de prijsontwikkelingen van de afgelopen maanden, zien we dat de consumentenprijsindex in augustus een lichte daling kende ten opzichte van juli. De index daalde van 104,0 in juli naar 103,8 in augustus, een afname van 0,2 procent. In de maanden april, mei en juni steeg de CPI steeds met 0,3 procent per maand, en in juli was er zelfs een forse stijging van 1,5 procent ten opzichte van juni. De daling in augustus kan voor consumenten enige verlichting betekenen, maar verandert niet het feit dat de algemene trend van de prijzen nog steeds omhoog wijst.

Wat betekenen deze cijfers voor consumenten? De consumentenprijsindex is een belangrijke maatstaf voor de veranderingen in de prijzen van goederen en diensten die mensen dagelijks nodig hebben. Stijgende CPI betekent dat het duurder wordt om in de dagelijkse behoeften te voorzien, wat een negatieve impact heeft op de koopkracht. Het CBS benadrukt dat deze inflatiecijfers ook een leidraad zijn voor het aanpassen van salarissen, pensioenen en sociale uitkeringen, zodat de koopkracht van de bevolking behouden blijft ondanks de stijgende kosten.

