Liquidatie in Kaya Berenos

Foto Extra

Willemstad – De man die woensdagavond werd geliquideerd in de kaya Berenos in de wijk Kent U Zelf is de 24-jarige Venezolaan Zadan Manuel Savala Lopez.

Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat drie mannen bij de woning verschenen en het slachtoffer hebben verrast om hem daarna een eind de tuin in te slepen en vervolgens gerichte schoten op hem hebben gelost. Daarna gingen de drie er te voet van door. Het lichaam is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Lees ook: