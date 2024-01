Luxe Emerald Azzurra meert voor het eerst aan op Curaçao

WILLEMSTAD – De Emerald Azzurra, een luxueus jacht van de Emerald Yacht Cruises lijn, bezocht gisteren voor de eerste keer Curaçao. Ter ere van deze eerste aankomst werd er aan boord van het schip een feestelijke inauguratieceremonie gehouden.

De Emerald Azzurra is het eerste schip dat in 2020 door Emerald Yacht Cruises werd gelanceerd. Dit luxe jachtcruiseschip heeft een maximale capaciteit van 100 personen en arriveerde op Curaçao met 36 passagiers aan boord. Het schip is 110 meter lang.

Op dezelfde dag lagen er naast de Emerald Azzurra nog twee andere cruiseschepen in de haven van Curaçao: de Celebrity Reflection en de Rhapsody of the Seas, respectievelijk aangemeerd aan de Mega Pier Tula en Mega Pier Jackie Voges.

In de Santa Anna baai lagen er ook drie andere jachten: de Barbara aangemeerd aan de Kleine Werf, de ICE aan de Salazarkade en de zeiljacht Douce France aan de Jan Baardakade.

Hoewel het schip relatief klein is, biedt het een luxe en intieme cruise-ervaring. Dit wordt onderstreept door het strakke, moderne ontwerp en de high-end inrichting met aandacht voor detail, zoals de speciaal ontworpen Moooi-stoelen en fluwelen voetenbankjes.

Het feit dat de Emerald Azzurra aan kan meren in kleinere havens en direct toegang biedt tot stadscentra, is een groot voordeel voor passagiers die een meer authentieke en gemakkelijke toegang tot bestemmingen zoeken. Dit onderscheidt het jacht van grotere cruiseschepen, die vaak aangewezen zijn op commerciële cruisehavens verder van het stadscentrum.

De Emerald Azzurra is bijzonder geschikt voor een publiek dat op zoek is naar de ervaring van een superjacht, maar tegen een meer betaalbare prijs dan wat gebruikelijk is bij de meest luxe cruisemaatschappijen. De maatschappij adverteert met cruises vanaf 5200 dollar.