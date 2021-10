Maar één persoon positief getest op Curaçao

8 Gedeeld

Vandaag is er slechts één positieve test genoteerd op bijna 1400 afgenomen coronatests.

Met veertien patiënten die hun isolatie mochten beëindigen komt het totaal aantal actieve cases in Curaçao op 154. De laatste keer dat dit aantal zo laag was en een daling ingezet werd, was op 9 mei dit jaar. Toen wist Curaçao het aantal besmettingen een maand lang laag te houden, waarna het weer omhoog ging.

Twee mensen mochten de intensive care vandaag verlaten, zodat daar nog vier patiënten liggen.