Man op Curaçao schiet eigen broer neer bij familieruzie

WILLEMSTAD – Bij een ernstige familieruzie in Mina Scharbaai heeft een man zijn eigen broer neergeschoten. Het incident vond gisteravond plaats.

Bij aankomst van de politie troffen agenten een man aan die al werd verzorgd door het ambulancepersoneel. Het slachtoffer had een schotwond in zijn buik en een andere in zijn hand.

Uit het voorlopige onderzoek ter plaatse blijkt dat de ene broer blijkbaar de andere broer heeft neergeschoten, om nog onbekende redenen. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het CMC voor medische behandeling. De verdachte werd niet op het plaatsdelict aangetroffen.

Volgens ochtendkrant Èxtra was er eerder sprake van problemen tussen de oom en het slachtoffer, dat zich manifesteerde door mishandeling. Later arriveerde de broer van het slachtoffer bij het huis, ging naar binnen en tijdens een discussie trok hij een wapen en loste twee schoten op hem.