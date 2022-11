Man overlijdt na aanrijding eigen auto

WILLEMSTAD – De man die vrijdag geraakt werd door zijn eigen auto is gisteren alsnog overleden aan de gevolgen van de verwondingen die hij opliep. Het gaat om de 70-jarige Curaçaose man Humphrey Privania geboren op 21 september 1952.

De man was vrijdagmiddag thuisgekomen en was uitgestapt om de poort van zijn tuin open te doen. Hij was echter vergeten de handrem vast te zetten, waardoor de auto begon te rollen en de man vol raakte. De poort sneuvelde daarbij en kwam uiteindelijk tegen een muurtje tot stilstand.

Privania werd met spoed naar het CMC gebracht, waar hij zondag bezweek aan zijn verwondingen. Hij is het 23e dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar op Curaçao.