Man verdronken bij San Pedro

14 Gedeeld

Een man is gisteren verdronken in zee ter hoogte van de vlakte van San Pedro. Dat is vlakbij de windmolens van Tera Kòrá.

Hij stond daar op de rotsen slakken te vangen, toen hij werd gegrepen door een golf en in het water terecht kwam. Door de ruwe zee had het slachtoffer moeite zijn hoofd boven water te houden, waardoor hij uiteindelijk is verdronken.

Met de helikopter van de kustwacht is het levenloze lichaam van het slachtoffer uit het water gehaald en aan land gebracht. Zijn naam wordt later bekend gemaakt, als alle familie is ingelicht.

Lees ook: