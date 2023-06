Marshe Landhuis Daniel – Vaderdag Editie

WILLEMSTAD – Dit weekend wordt de traditionele Marshe bij Landhuis Daniel opnieuw gehouden en deze keer wordt er speciaal rekening gehouden met Vaderdag. De gezelligheid die men kent en verwacht van deze markt zal op zondag 11 juni vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 14.00 uur ’s middags in overvloed aanwezig zijn.

Toegang tot deze levendige markt is gratis, maar bezoekers worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het van autobanden gemaakte ‘Vis-Donatiepunt’. Deze bijdragen ondersteunen projecten van de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao, gericht op het ‘leren vissen’ van jongeren voor zelfvoorziening na het uitzitten van hun straf.

Met het doel om lokale producten en ambachtelijke waren te promoten, biedt de Marshe een unieke gelegenheid voor zowel bewoners als toeristen om de authentieke sfeer van Curacao te proeven. Meer dan 50 lokale verkopers zullen hun producten tentoonstellen die een scala aan unieke souvenirs en geschenken omvatten, van kleurrijke PVC vogels en plantenbakken gemaakt van autobanden, tot unieke haarbanden, ‘krioyo’ tassen en edelsteen sieraden.

Bezoekers kunnen ook genieten van de heerlijke lokale pompoenpannenkoeken en een verscheidenheid aan verfrissende drankjes.

Een speciale attractie dit jaar zijn de houten vleugels, gecreëerd door kunstenaar Vento Creations. Deze vleugels bieden een uniek foto-moment voor sociale media.

“We nodigen iedereen uit om onze lokale kleine ondernemers te komen steunen en te genieten van een dag vol plezier en ontspanning”, zegt de organisator. “Dankzij de centrale ligging op de weg naar Westpunt, kan het bezoek aan de Marshe gemakkelijk gecombineerd worden met een bezoek aan het strand.”

Er is beveiligde parkeergelegenheid beschikbaar en het evenement is ook bereikbaar via het openbaar vervoer, met verschillende bussen van ABC Busbedrijf die direct bij Landhuis Daniel stoppen.

Binnen in Landhuis Daniel kunnen bezoekers ook de kunstgalerie van de heer Jan Francke, eigenaar van het landhuis, bekijken. Naast het eten en drinken dat op de markt beschikbaar is, biedt het restaurant van het landhuis een uitgebreid menu voor een warme maaltijd en drankjes.

Kom en ervaar de “Marshe” sfeer op zondag 11 juni bij Landhuis Daniel!