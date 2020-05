Martina wordt zondag nieuwe leider MAN

9 Gedeeld

Willemstad – Steven Martina wordt komende zondag de nieuwe leider van de MAN. Hij is de enige kandidaat. Op die dag is er een online congres van de blauwe partij.

Martina volgt Hensley Koeiman op, die eerder al opstapte zonder aan te geven waarom. Vijf dagen later, op vrijdag 22 mei wordt de nieuwe partijleider weer beëdigd als minister van Economische Zaken. Die post moest hij tijdelijk over laten aan Giselle McWilliam omdat Justitie een strafrechtelijk onderzoek naar hem was gestart vanwege een mogelijke integriteitskwestie. Maar het OM heeft de zaak uiteindelijk geseponeerd.

