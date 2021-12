Medewerker OM Aruba aangehouden

1 Delen

ORANJESTAD – Gisteren is een medewerker van het Openbaar Ministerie op Aruba aangehouden door de Landsrecherche. Betrokkene wordt verdacht van valsheid in geschrifte en/of verduistering.

De Landsrecherche doet in opdracht van de procureur-generaal verder strafrechtelijk onderzoek. In het belang daarvan worden er nu verder geen mededelingen gedaan. Tegelijkertijd is een disciplinair onderzoek gestart. In het kader van het disciplinaire traject is betrokkene de toegang tot het Openbaar Ministerie ontzegd.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures