Meer Nederlanders op Bonaire

Kralendijk – In 2019 vestigden zich op Bonaire meer Europese Nederlanders dan dat er vertrokken. Dat was in 2018 nog andersom.

Per saldo waren de meeste migranten afkomstig van Curaçao, op flinke afstand gevolgd door de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru en de Verenigde Staten. Steeds meer Curaçaoënaars en Dominicanen komen naar Bonaire. In totaal kwamen er bijna 2000 mensen naar het eiland. 1200 gingen juist weg.

