Miles Jazz wordt Mr. Porter

Miles Jazzcafé wordt Mr. Porter. Nieuwe uitbater is Tariq Maduro. Het bekende jazzcafe in de Nieuwstraat moest deze zomer zijn deuren sluiten. Failissement is deze week verleend.

Miles kwam in de problemen nadat een van de eigenaren in opspraak was gekomen vanwege vermeende racistische uitlatingen over de Curaçaose politiek. Door de coronacrisis werd het onmogelijk om opnieuw open te gaan.

Inmiddels wordt de oude locatie verbouwd en gaat het nieuwe café verder onder een andere naam, Mr. Porter. Volgens Tariq blijft Jazz belangrijk, maar wordt de muziekkeuze ruimer. Opening is naar verwachting in de tweede week van november.