Onderwijs Ministerie waarschuwt scholieren voor gevaren in de digitale wereld Dick Drayer 01-10-2024

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) hebben de handen ineengeslagen om scholieren bewust te maken van de risico’s in de digitale wereld. In het kader van de jaarlijkse Cyber Security Awareness Month, die elk jaar in oktober wordt gehouden, bezoeken zij samen met experts verschillende scholen op Curaçao om jongeren voor te lichten over cyberveiligheid.

De voorlichtingscampagne start vandaag, 1 oktober met bezoeken aan de C.J. Krijtschool en het New Song College. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de leerlingen workshops over cyberbeveiliging, waarin zij leren over de gevaren die ze kunnen tegenkomen in digitale omgevingen en hoe zij zichzelf hiertegen kunnen beschermen. Het doel van de campagne is om jongeren te voorzien van waardevolle kennis over veilig gedrag op het internet, vooral nu zij steeds meer tijd online doorbrengen, zowel voor school als in hun vrije tijd.

Cyberveiligheid is een steeds belangrijker thema, aangezien veel jongeren via smartphones, tablets en computers toegang hebben tot het internet. Zonder de juiste kennis over hoe om te gaan met bedreigingen zoals hacking, phishing en cyberpesten, lopen zij het risico slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. De voorlichtingssessies richten zich daarom niet alleen op het herkennen van bedreigingen, maar ook op het aanleren van veilig internetgedrag.

De workshops worden gegeven door experts op het gebied van cyberbeveiliging, die samen met de twee ministeries de scholieren bewust willen maken van de risico’s en de manieren waarop zij zichzelf kunnen beschermen. Door de leerlingen te voorzien van praktische informatie en tips, hopen de ministeries dat zij bewuster en veiliger omgaan met hun online activiteiten.

Deze educatieve workshops maken deel uit van een bredere campagne die de hele maand oktober loopt. Het ministerie benadrukt dat het belangrijk is dat jongeren zich bewust worden van de digitale gevaren en roept scholen op om actief deel te nemen aan de campagne om de bewustwording onder leerlingen te vergroten.

De Cyber Security Awareness Month is een jaarlijks terugkerend initiatief dat wereldwijd wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van online veiligheid. Dit jaar speelt Curaçao hierop in met specifieke aandacht voor de jongere generatie, die een groot deel van hun tijd online doorbrengt.

